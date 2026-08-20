ABD'den Katar'a 4,5 milyar dolarlık yakıt ikmal uçağı satışına onay

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar'a satışı onaylanan uçaklarla ilgili bildirimin Kongre'ye yapıldığı belirtildi.

Buna göre ABD, Katar'a 4 adet KC-46A havada yakıt ikmal uçağı, 8 adet PW4062 turbofan motoru, radar uyarı alıcıları, lazer verici grupları ve diğer ekipmanların satışına onay verdi.

Açıklamada, söz konusu silah satışının Katar'ın bölgedeki stratejik rolüne katkı yapacağı ve "bölgedeki askeri güç dengesini değiştirmeyeceği" ifade edildi.