ABD'den kuş gribi krizine karşı 1 milyar dolarlık yatırım

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı görüş yazısında, kuş gribiyle mücadele etmek ve Amerikalı ailelerin maliyetlerini düşürmek için atacakları beş adımdan bahsetti.

Yumurta fiyatlarının hızla arttığına ve bunun sadece bir enflasyon meselesi olmadığına dikkati çeken Rollins, yumurtada yüksek fiyatla karşılaşılmasının nedeninin kısmen, 2 yıldır kümes hayvanı çiftçilerine zarar ettiren ve yumurta arzını azaltan kuş gribi salgınlarının devam etmesi olduğunu aktardı.

"Trump yönetimi bu konuyu ciddiye alıyor"

Rollins, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tekrarlanan salgınları ve yüksek yumurta fiyatlarını ele almak için çok az şey yaptığını öne sürerek, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu konuyu ciddiye aldığını belirtti.

Tarım Bakanlığının kuş gribi krizini engellemek ve yumurtayı yeniden uygun fiyatlı hale getirmek için 1 milyar dolara kadar yatırım yapacağını bildiren Rollins, yüz milyonlarca dolarlık israfın önüne geçmek için Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile birlikte çalıştıklarını ve tasarruf edilen tutarın bir kısmını kuş gribine karşı uzun vadeli çözümlere yatırım yaparak yeniden değerlendireceklerini vurguladı.

Yumurta fiyatlarını düşürmek için ek adımlar atılacak

Rollins, ilk olarak, ABD'li kümes hayvanı üreticilerinin altın standartta biyogüvenlik tedbirleri uygulamalarına yardımcı olmak için 500 milyon dolara kadar kaynak ayıracaklarını kaydetti.

İkinci olarak, sürüleri kuş gribinden etkilenen çiftçilere 400 milyon dolara kadar artırılmış mali yardım sağlayacaklarına işaret eden Rollins, bu üreticilerin bir salgından sonra tekrar güvenli bir şekilde faaliyetlerine başlayabilmeleri için daha hızlı onay almalarına yardımcı olacaklarını belirtti.

Rollins, Bakanlığın yumurta tavukları için aşı ve tedavilerin kullanımını araştırdığına ve bunun için 100 milyon dolara kadar kaynak sağlayacağına değinerek, kuş gribiyle mücadeleye ek olarak yumurta fiyatlarını düşürmek için de başka adımlar atacaklarını ifade etti.

Son olarak, kısa vadede yumurta maliyetlerini düşürmek için geçici ithalat seçeneklerini değerlendireceklerine işaret eden Rollins, ithalata ancak yumurtalar sıkı ABD güvenlik standartlarını karşılarsa ve bunun gelecekte Amerikalı çiftçilerin pazarlara erişimini tehlikeye atmayacağına karar verilirse devam edeceklerini kaydetti.

Rollins 5 maddelik stratejinin, sorunu bir gecede ortadan kaldırmayacağını ancak gelecek 3 ila 6 ay içinde yumurta piyasasında istikrarı yeniden sağlayacağını vurguladı.

"Yumurta ithalatı arz ve talebe yardımcı olacak"

Beyaz Saray'da da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Tarım Bakanı Rollins, kısa vadede yumurta ithalatının düşünülmesinin maliyetle ilgili olduğunu söyledi.

Rollins, "Şu anda 3-4 ülkeyle gelecek 1 veya 2 ayda ABD'ye 70 milyon ila 100 milyon adet yumurta getirmek için görüşüyoruz. Bu da arz ve talebe yardımcı olacak." diye konuştu.