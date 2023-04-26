ABD'den Rusya'ya ödeme işlemleri adımı

ABD, yatırım bankası JPMorgan Chase & Co'ya JPM.N Rusya Ziraat Bankası'na olan ödemeleri işleme koyması için yetki verdi fakat bu imkân SWIFT mesajlaşma sisteminin yerini tutmayacak.

Söz konusu gelişme, bir Rus kaynağın verdiği bilgiye dayandırıldı.

Rusya Ziraat Bankası'nın SWIFT mesajlaşma sistemine yeniden dahil edilmesi, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi için Rusya'nın temel taleplerinden biriydi. Rusya, Batı'nın Rus tahıl ve gübre ihracatına yönelik kısıtlamalarını kaldırmadığu takdirde anlaşmayı uzatmayacağını belirtmişti.

Rus kaynak, "JPMorgan, tarım ihracatına yönelik ödemeleri gerçekleştirmek için OFAC (ABD Dış Varlık Kontrol Ofisi) lisansını aldı fakat işlemler zor. Bu (yöntem), SWIFT'in yerini tutamaz."