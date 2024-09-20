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ABD’den tedarikçileri Çin’den uzaklaştırma planı: Batarya üreticilerine 3 milyar dolar ödül verecek

ABD, tedarik zincirini Çin'den uzaklaştırma çabaları çerçevesinde 25 batarya üretim projesine 3 milyar dolar ödül vermeyi planlıyor.

Haber Merkezi
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ABD’den tedarikçileri Çin’den uzaklaştırma planı: Batarya üreticilerine 3 milyar dolar ödül verecek
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ABD Enerji Bakanlığı, tedarik zincirini Çin'den uzaklaştırma çabaları çerçevesinde 14 eyalette 25 batarya üretim projesine 3 milyar dolar ödül vermeyi planladığını duyurdu.

Projeler, gelişmiş batarya ve batarya malzemelerinin yerli üretimini artıracak ve batarya üretimini ve kritik mineralleri Çin'den uzaklaştırmak için ABD EV vergi kredisi kurallarının kabul edilmesini takip edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ödüllerin akü kalitesinde işlenmiş kritik mineralleri, bileşenleri, akü üretimini ve geri dönüşümü finanse ettiği ve projeler için toplam 16 milyar dolarlık yatırım oluşturacağı ve 12 bin üretim ve inşaat işini destekleyeceği belirtildi.

Enerji Bakanlığı, Dow'a lityum-iyon pil elektrolitleri için pil sınıfı karbonat çözücüleri üretmesi için 100 milyon dolar vermeyi planlarken, SK ON ve Cosmo Chemical ile ortaklık kuran Clarios Circular Solutions, SK Innovation'ın pil birimi SK ON'dan lityum-iyon pil üretimi hurda malzemelerini geri dönüştürmek üzere Güney Carolina'da bir proje için 150 milyon dolar alacak.

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