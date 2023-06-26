ABD'den yüksek hızlı internete 42 milyar dolarlık yatırım

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da altyapı politikalarıyla ilgili yaptığı konuşmada, Amerika'da herkesin 2030'a kadar uygun fiyatlı yüksek hızlı internet hizmetinden faydalanacağını söyledi.

Yüksek hızlı internete yönelik şimdiye kadarki en büyük yatırımın yapılacağına işaret eden Biden, yüksek hızlı internetin artık bir lüks olmadığını, bir ihtiyaç haline geldiğini kaydetti.

Beyaz Saraydan konuya ilişkin yapılan açıklamada da Geniş Bant Erişimi ve Dağıtımı programı aracılığıyla her eyalet ve bölge için yüksek hızlı internet altyapısına yönelik kaynak sağlanacağı ve bunun ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilen 42,5 milyar dolarlık bir hibe programı olduğu aktarıldı.

Program kapsamında her eyaletin en az 107 milyon dolar alacağı belirtilen açıklamada, 19 eyalete ise 1 milyar dolardan fazla kaynak sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kaynak ve Biden yönetiminin diğer yatırımlarıyla birlikte ABD'de her eyalet ve bölgenin 2030 yılına kadar uygun fiyatlı yüksek hızlı internete erişiminin sağlanacağı vurgulandı.

Beyaz Sarayın açıklamasında, Biden yönetiminin yeni programı, Franklin Roosevelt yönetiminin 1936'da hayata geçirilen yasayla ABD'de her eve elektriğin getirilmesini sağlamaya yönelik girişimine benzetildi.