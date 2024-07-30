  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. AB'de bir ilk: Elektrik üretiminde rüzgar ve güneş, fosil yakıtları geride bıraktı
Takip Et

AB'de bir ilk: Elektrik üretiminde rüzgar ve güneş, fosil yakıtları geride bıraktı

Avrupa Birliği'nin (AB) elektrik üretiminde rüzgar ve güneş enerjisi, ilk kez fosil yakıtları geride bıraktı. Yılın ilk yarısında rüzgar ve güneşin üretimin yüzde 30'unu oluştururken, fosil yakıtların payı yüzde 27 oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB'de bir ilk: Elektrik üretiminde rüzgar ve güneş, fosil yakıtları geride bıraktı
Takip Et

Avrupa Birliği'nin (AB) elektrik üretiminde rüzgar ve güneş enerjisi, fosil yakıtları geride bıraktı.

Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in analizine göre, yılın ilk yarısında AB elektrik üretiminin yüzde 30'u rüzgar ve güneş enerjisinden karşılandı. Fosil yakıtların elektrik üretimindeki payı ise yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece, AB'de yılın ilk yarısında rüzgar ve güneş enerjisi ilk kez fosil yakıtlardan daha fazla elektrik üretti. Almanya, Belçika, Macaristan ve Hollanda dahil olmak üzere 13 AB üyesi ülkede, rüzgar ve güneş fosil yakıtlardan fazla elektrik üretir hale geldi.

Kömürün elektrik üretimindeki payı bu dönemde yıllık bazda yüzde 24 ile sert düşüş gösterirken, doğal gazın payı da yüzde 14 geriledi.

Ember Analisti Chris Rosslowe, analize ilişkin değerlendirmesinde, rüzgar ve güneşten üretim yükselirken fosil yakıtlardan üretimin düşüşte olduğunu belirterek, "Elektrik sektöründe tarihi bir dönüşüm görüyoruz ve bu dönüşüm çok hızlı gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Küresel Ekonomi
İngiltere'de 22 milyar sterlinlik boşluk tartışılıyor
İngiltere'de 22 milyar sterlinlik boşluk tartışılıyor
Buffett, BofA hisselerini satmaya devam ediyor
Buffett, BofA hisselerini satmaya devam ediyor
Rusya'nın dev bankasının kârı azaldı
Rusya'nın dev bankasının kârı azaldı
Avrupa ekonomisinde beklentileri aşan büyüme
Avrupa ekonomisinde beklentileri aşan büyüme
Almanya ekonomisinde daralma "kriz" söylemlerine neden oldu
Almanya ekonomisinde daralma "kriz" söylemlerine neden oldu
Faiz ve büyüme verileri, dolar ve Euroda yükselişe destek veriyor
Faiz ve büyüme verileri, dolar ve Euroda yükselişe destek veriyor