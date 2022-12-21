AB’de elektriğin 4'te 1'i nükleerden

Avrupa İstatistik Ofisi, AB üyesi ülkelerin 2021'de nükleer santrallerden elektrik üretimlerine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, geçen yıl AB üyesi 13 ülkede nükleer santrallerde toplam 731 bin 701 gigavatsaat elektrik üretildi. Söz konusu dönemde, elektrik üretimi önceki yıla kıyasla 48 bin 189 gigavatsaat (yüzde 7) artış gösterdi. Böylece, 2021'de AB ülkelerinin toplam elektrik üretiminde nükleer santrallerin payı yüzde 25 oldu.

AB ülkeleri arasında nükleer santrallerden en fazla elektrik üretimini Fransa yaptı. AB'nin nükleer santrallerden toplam elektrik üretiminin yüzde 52'si Fransa kaynaklı oldu.

Fransa, nükleer santrallerden 379 bin 361 gigavatsaat, Almanya 69 bin 130 gigavatsaat, İspanya 56 bin 564 gigavatsaat, İsveç 52 bin 965 gigavatsaat ve Belçika 50 bin 326 gigavatsaat elektrik elde etti.

Bu dönemde AB üyesi 13 ülkede toplam 106 nükleer reaktör faaliyet gösterdi. Fransa, toplam elektrik üretiminin yüzde 69'unu, Slovakya yüzde 52'sini Belçika yüzde 51'ini, Romanya yüzde 19'unu ve Almanya yüzde 12'sini nükleer reaktörlerden sağladı.

Öte yandan, Danimarka, Estonya, İrlanda, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Avusturya, Polonya ve Portekiz'de nükleerden elektrik üretilmiyor.