AB'de elektrikli araçların pazar payında dikkat çeken küçülme! İlgi hibrite yöneldi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yeni açıklanan verilere göre, temmuz ayında Avrupa Birliği'nde (AB) elektrikli otomobil kayıtları yüzde 10,8 oranında düşüş gösterdi. Temmuz ayında toplam 102,705 elektrikli otomobil satılırken, pazar payı geçen yılın aynı ayındaki yüzde 13,5'e kıyasla yüzde 12,1'e düştü.

ACEA, temmuz ayında AB binek araç tescil sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 852.051 adede ulaştığını açıkladı. Haziran ayındaki yüzde 4,3'lük artışa kıyasla çok daha küçük bir artış olmasına rağmen, bu artış art arda ikinci ay oldu.

Temmuz ayının sonuna kadar geçen yedi aylık sürede otomobil tescilleri yıllık yüzde 3,9 artışla toplam 6,5 milyondan fazla satışa ulaşırken, elektrikli otomobil tescilleri toplam pazar payının yüzde 12,5'ini oluşturdu.

Temmuz ayında büyümeye öncülük eden başlıca ülkeler, tescillerde yüzde 3,4'lük bir artış kaydeden İspanya ve yüzde 4,7'lik bir artışla İtalya oldu. Almanya'da araç tescilleri yüzde 2,1, Fransa'da ise yüzde 2,3 oranında azaldı.

Almanya bataryalı-elektrikli araç kayıtlarında geride kaldı

Almanya'da elektrikli araç kayıtları temmuz ayında yüzde 36,8 oranında düştü.

Almanya'da satışlardaki düşüşün bir nedeni, elektrikli araç alımlarına yönelik devlet mali teşviklerinin yavaşlaması, yani araçların maliyetinin çok sayıda alıcı için çok yüksek kalması.

Buna karşılık, Hollanda elektrikli araç kayıtlarında yüzde 8,9'luk bir artış kaydederken, Belçika elektrikli araç kayıtlarının temmuz ayında yüzde 44,2 arttığını açıkladı. Fransa da elektrikli araç kayıtlarında yüzde 1'lik bir artış yaşadı.

Ancak bu ülkelerin elektrikli araç kayıtlarındaki iyileşmeler Almanya'nın performansını telafi etmeye yetmedi.

Yılın ilk yedi ayında Avrupa'da 815.399 yeni elektrikli otomobil tescil edildi.

Aynı eğilimi takip eden Avrupa'daki plug-in hibrid otomobil satışları da temmuz ayında yüzde 14,1'lik bir düşüş yaşadı ancak Almanya yüzde 3,2'lik bir artış kaydetti. Plug-in hibrit otomobiller, Temmuz 2024'te 57.679 adet satarak toplam otomotiv pazarının yüzde 6,8'ini oluşturdu. Bu oran geçtiğimiz temmuz ayındaki yüzde 7,9'luk pazar payına kıyasla hafif bir düşüş gösterdi.

Hibrit-elektrikli otomobil satışları da temmuz ayında yüzde 25,7 arttı, yaklaşık 273.003 adet satıldı. İspanya'da hibrit-elektrikli otomobil satışları yüzde 31,5 oranında artarken, İtalya'da yüzde 17,4'lük bir artış kaydedildi. Almanya'da yüzde 22,4'lük bir artış görülürken, Fransa'da hibrit-elektrikli otomobil satışları yüzde 47,4 arttı.

Benzinli araç satışlarında düşüş

Benzinli araç satışları temmuz ayında yüzde 7 düşerken, İspanya'da satışlar yüzde 12,5, Fransa'da ise yüzde 22,6 oranında geriledi. Ancak Almanya benzinli araç satışlarında yüzde 0,1'lik bir artış açıklarken, İtalya yüzde 3,8'lik bir artış kaydetti.

Dizel araç kayıtları da Avrupa genelinde büyük ölçüde düştü. Bu düşüşte dizel araç satışlarında yüzde 24,6'lık bir düşüş yaşayan İtalya'nın yanı sıra yüzde 11,6'lık bir düşüş kaydeden İspanya ve yüzde 23,9'luk bir düşüş kaydeden Fransa etkili oldu.

Öte yandan, Almanya'da dizel araç kayıtlarında yüzde 1,4'lük hafif bir artış kaydedildi.