AB'de kömürden elektrik üretimi tarihi düşük seviyede

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin 2025 yılı elektrik üretiminde kömürün payına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, geçen yıl AB'nin toplam elektrik üretiminin yüzde 3,7'si taş kömüründen, yüzde 5,5'i ise linyitten sağlandı.

AB'de taş kömüründen 105 bin 601 gigavatsaat, linyitten ise 154 bin 186 gigavatsaat elektrik üretildi.

Böylece, taş kömürü ve linyitin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 9,2'ye gerileyerek şimdiye kadarki en düşük seviyesini gördü. Kömürün elektrik üretimindeki payı 2024'te ilk defa yüzde 10'un altına gerilemişti.

AB'de 1990 yılında elektrik üretiminin üçte birinden fazlası kömürden sağlanıyordu. Kömürün toplam elektrik üretimindeki payı 2000 yılında yüzde 30,4'e gerilerken, takip eden yıllarda düşüş devam etti.

Kömürden elektrik üretimi yıllar içinde nükleer enerji, doğal gaz, hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisinin gerisine düştü.

Ayrıca, geçen yıl AB'de taş kömürü tüketimi 107 milyon tona, linyit tüketimi ise 184 milyon tona gerileyerek tarihi düşük seviyelere indi.