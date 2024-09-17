AB'de üst düzey ekonomik görevler büyük ülkelere verildi

AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun Alman başkanı Ursula von der Leyen, yeni komisyon üyelerini tanıttı. Bu ekibin "rekabet edebilirlik, dijitalleşme ve karbonsuzlaştırma" ve "eskiyi korumak yerine yeniye odaklanmak” amacında olduğunu belirtti.

Fransa'nın adayı Stéphane Séjourné "yenilik ve yatırım" olan bir sanayi stratejisini yönetirken, İtalya'dan Raffaele Fitto'nun uyum fonu harcamalarını yöneteceği belirtildi.

İspanya'dan Teresa Ribera, Avrupa'nın antitröst düzenleyicisi olarak güçlü rekabet politikası görevini üstlenmek de dahil olmak üzere "temiz, adil ve rekabetçi bir geçişi" denetleyen altı komisyon başkan yardımcısından biri olacak.

Polonya'dan Piotr Serafin, 2028-2034 yılları için bir sonraki bütçenin hazırlanması da dahil olmak üzere bloğun bütçesinin yönetiminden sorumlu olacak.

Von der Leyen, ticaret politikasının dördüncü beş yıllık döneminde Slovakya'dan Maroš Šefčovič tarafından denetleneceğini, iklim politikası ve temiz büyümenin ise Hollanda'dan Wopke Hoekstra tarafından yürütüleceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB’ye yönelik bir rapor hazırlamıştı. Avrupa’nın özellikle teknoloji ve dijitalleşme alanlarında geri kaldığını belirtmiş, teşvik ve yatırımları da detaylandırmıştı.