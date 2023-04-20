AB'den 5 milyar Euro'ya yakın ticaret fazlası

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 207,7 milyar Euroyu, ithalatı ise yüzde 2,8 gerileyerek 202,9 milyar Euroyu buldu. AB'nin dış ticaret fazlası, şubat ayında 4,8 milyar Euro oldu. Böylece, AB, 2021 yılının temmuz ayından beri ilk defa ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, şubatta 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 yükselişle 232,7 milyar Euro, ithalat da yüzde 1,1 artışla 228,1 milyar Euro oldu.

Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, şubatta 4,6 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 39,3 milyar Euro ile ABD, 27,3 milyar Euro ile İngiltere, 19,5 milyar Euro ile Çin, 15,4 milyar Euro ile İsviçre ve 9,2 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 42 milyar Euro ile Çin, 26 milyar Euro ile ABD, 15,3 milyar Euro ile İngiltere, 10,4 milyar Euro ile İsviçre, 9,9 milyar Euro ile Norveç, 7,6 milyar Euro ile Türkiye oldu.