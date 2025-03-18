AB'den 5,4 milyar Euro dış ticaret açığı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 208,7 milyar Euro, ithalatı ise yüzde 10,9 artarak 214,1 milyar Euro oldu. AB, söz konusu ayda 5,4 milyar Euro dış ticaret açığı verdi.

Euro Bölgesi'nde ihracat ocakta, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 3 artışla 232,5 milyar Euro, ithalat ise yüzde 7,6 yükselişle 231,5 milyar Euro oldu. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası ocakta 1 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 46,7 milyar Euro ile ABD, 28,1 milyar Euro ile İngiltere, 17,2 milyar Euro ile İsviçre, 14,8 milyar Euro ile Çin ve 8,8 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 44,8 milyar Euro ile Çin, 30,5 milyar Euro ile ABD, 12,9 milyar Euro ile İngiltere, 11,6 milyar Euro ile İsviçre ve 9,2 milyar Euro ile Türkiye oldu.