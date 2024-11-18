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AB'den 9,6 milyar euro dış ticaret fazlası

Avrupa Birliği (AB), eylül ayında 9,6 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Haber Merkezi
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AB'den 9,6 milyar euro dış ticaret fazlası
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 212,6 milyar euro, ithalatı ise yüzde 0,3 azalarak 203 milyar euro oldu. AB, söz konusu ayda 9,6 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nde ihracat eylülde 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 artışla 237,8 milyar euro, ithalat ise yüzde 0,6 düşüşle 225,3 milyar euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası eylülde 12,5 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 45,6 milyar euro ile ABD, 28,5 milyar euro ile İngiltere, 17 milyar euro ile Çin, 16,3 milyar euro ile İsviçre ve 9,1 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 47,5 milyar euro ile Çin, 27,2 milyar euro ile ABD, 13,1 milyar euro ile İngiltere, 11,3 milyar euro ile İsviçre, 7,9 milyar euro ile Türkiye ve 7,7 milyar euro ile Norveç oldu.

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