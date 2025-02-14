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AB'den ABD'ye misilleme uyarısı: Gümrük vergilerine derhal karşılık verilecek

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin diğer ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulaması halinde buna derhal karşılık verileceğini bildirdi.

Haber Merkezi
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AB'den ABD'ye misilleme uyarısı: Gümrük vergilerine derhal karşılık verilecek
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AB Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün imzaladığı ve ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planını içeren karar hakkında açıklama yayımladı.

"Yanlış yönde atılmış bir adım"

Açıklamada, AB'nin Trump'ın önerdiği karşılıklı tarifeler içeren ticaret politikasını yanlış yönde atılmış bir adım olarak gördüğü kaydedildi.

AB'nin dünyadaki en düşük tarifelerden bazılarını uyguladığı ve ABD'nin ihracatına yönelik tarifeleri artırmak için gerekçe görmediğine vurgu yapılan açıklamada, "Tarifeler, vergilerdir. ABD, tarifeler uygulayarak kendi vatandaşlarına vergi koyuyor, işletmeler için maliyetleri artırıyor, büyümeyi engelliyor ve enflasyonu körüklüyor. Tarifeler, ekonomik belirsizliği artırıyor ve küresel piyasaların verimliliğini ve bütünleşmesini bozuyor." değerlendirmesi yapıldı.

"ABD dünya ticaretine zarar veriyor"

Açıklamada, dünya ticaretinin öngörülebilir ve şeffaf kurallarla birlikte düşük tarifelerle canlandığı anımsatılarak, ABD'nin son dönemde buna zarar verdiğine dikkat çekildi.

"AB sert tepki verecektir"

"AB, serbest ve adil ticarete yönelik haksız engellere karşı derhal ve sert tepki verecektir" ifadesinin yer aldığı açıklamada, Avrupa'daki işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin haksız tarife önlemlerinden korunacağının altı çizildi.​​​​​​​

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