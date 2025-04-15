AB'den ABD'ye otomobilde sıfır gümrük vergisi teklifi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ülkelere karşılıklı vergileri 90 gün boyunca askıya almasının ardından Avrupa Birliği (AB) ile müzakereler yoğunlaştı. Otomobil sektöründeki yüzde 25'lik gümrük vergisi AB ülkelerini zorluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan AB Sözcüsü Roberta Metsola, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için hali hazırda masada olduklarını söylerken, otomobiller için karşılıklı olarak sıfır vergi teklifi yaptıklarını açıkladı. Metsola, ticaret görüşmelerinde ABD ile daha fazla temasa ihtiyaçları olduğunu da vurguladı.