AB’den ABD’ye "Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması" çağrısı

AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de düzenlediği toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Orta Doğu'daki gelişmelerin Ukrayna ve Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri üzerindeki etkisini yakından takip ediyoruz." ifadesini kullanan Dombrovskis, Rusya'ya azami baskı uygulamayı sürdürmeleri gerektiğini anlattı.

Dombrovskis, "Mevcut petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış Rusya için beklenmedik gelirler sağlayabilir. Bu nedenle, Rusya'nın gelirlerini sınırlamak için G7 tavan fiyatının sıkı bir şekilde uygulanması ve gerekirse tam denizcilik hizmetleri yasağına geçilmesi çok önemli." diye konuştu.

"Piyasayı bozmadığını görüyoruz"

Rusya'nın İran'ın savaş çabalarını desteklediğini anımsatan Dombrovskis, "G7 tavan fiyatının Rusya'nın petrol teslimatları üzerindeki etkisini de değerlendirdik ve Rusya'nın ihracat hacimlerinde büyük değişikliklere yol açmadığını, dolayısıyla piyasayı bozmadığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dombrovskis, "Durum son derece istikrarsız olmaya devam ediyor. Bugün petrol fiyatları İran'daki gerginliğin tırmanmasından önceki duruma göre yaklaşık yüzde 40, doğal gaz fiyatları ise TTF referans fiyatına göre yaklaşık yüzde 90 daha yüksek. Bu rakamları maliye bakanlarına bildirdim." ifadelerini kullandı.

"Durumun ne kadar süreceğini görmemiz gerekiyor"

Fiyatların şiddetli biçimde dalgalandığına işaret eden Dombrovskis, "Durumun ne kadar süreceğini ve etkisinin ne kadar büyük olacağını görmemiz gerekiyor." dedi.

Dombrovskis, G7 düzeyinde koordineli bir şekilde petrol stoklarının serbest bırakılması konusunun da gündemde olduğunu belirterek, G7 enerji bakanlarının bugün konuyu görüşeceğini anımsattı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Orta Doğu'da artan gerilimle yükselen enerji fiyatlarını dizginlemek amacıyla petrolle ilgili bazı yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

Trump, "Fiyatları düşürmek için petrolle ilgili bazı yaptırımları da kaldırıyoruz. (Hürmüz) Boğaz açılana kadar yaptırımları kaldıracağız. Sonra kim bilir, belki de yaptırım uygulamamız gerekmeyecek." ifadelerini kullandı.

G7 ve AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor. Tavan fiyat sınırı Temmuz 2025'te 47,6 dolara kadar düşürülmüştü.