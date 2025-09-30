AB'den Avrupalıları yatırıma yönlendirme planı! Vergi avantajı sunulacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerden vatandaşlarına vergi muafiyetleri uygulanan, basit ve şeffaf yatırım hesabı imkanı sunmalarını istedi.

AB vatandaşları için tasarruf planı devreye alınacak

AB Komisyonu, AB ülkelerinde yatırımı daha basit ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan "Tasarruf ve Yatırım Hesapları" adlı planını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, Avrupa’da vatandaşların tasarruflarını daha iyi yönetmeleri için çeşitli adımlar atılacak.

Mevduat yerine sermaye piyasası önerisi geldi

Avrupalılar bankalardaki mevduat hesaplarından farklı yatırımlara yönlendirilecek. Bu kapsamda, bireylerin sermaye piyasalarına yatırım imkanları geliştirilecek.

AB ülkelerine, vatandaşlarına yönelik çevrim içi, basit ve erişilebilir yatırım hesapları sunmaları tavsiye edilecek. Böylece, bireysel yatırımcılar kolaylıkla sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilecek.

Vergi avantajları ile cazip hale getirilecek

Söz konusu yatırım hesapları, vergi teşvikleri ve basitleştirilmiş vergi prosedürleri gibi uygulamalarla daha cazip hale getirilecek. Yatırım hesapları ile vatandaşların tasarruflarını banka mevduatlarında tutmaya kıyasla daha yüksek getiri elde etmeleri sağlanacak.

Düşük faizli mevduat yerine yatırıma dönüştürülecek

Avrupalılar, genellikle tasarruflarını bankaların düşük faizli mevduat hesaplarında tutuyor. AB, bu tasarrufların sermaye piyasasına aktarılarak yatırıma dönüştürülmesi için planlar yapıyor.