AB'den Çin'de üretilen Tesla araçların satışını arttıracak değişiklik! Kararın arkasında ne var?

Avrupa Birliği (AB), Çin'de üretilen Tesla elektrikli araçlarına (EV) yönelik ek gümrük vergisini daha önce planlanan yüzde 20.8'den yüzde 9'a düşürdü. Bu yeni oran, diğer Çinli elektrikli araç üreticilerine uygulanan yüzde 17 ila yüzde 36,3 aralığından önemli ölçüde daha düşük olurken, Tesla'nın bölgedeki satışlarını potansiyel olarak artırabileceği düşünülüyor.

27 ülkeden onay gerekiyor

Ancak planın 31 Ekim'den önce 27 AB üye ülkesinin çoğunluğu tarafından onaylanması gerekiyor. Onaylanması halinde yeni tarifeler önümüzdeki beş yıl boyunca yürürlükte kalacak.

Karar, Tesla'nın Avrupa Komisyonu'nun temmuz ayında ana hatlarıyla açıklanan Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik tarifelerine ilişkin bireysel değerlendirme talebinin ardından geldi.

Soruşturma ortaya çıkardı: Tesla Çin hükümetinden daha az sübvansiyon alıyor

AB, Pekin'in sektöre sağladığı sübvansiyonların "haksız" olduğunu ve AB'nin otomobil üreticilerine "maddi zarar" vereceğini düşünüyor.

euronews'in aktardığına göre komisyon soruşturma sonucu Tesla'nın Çin hükümetinden daha az sübvansiyon aldığını tespit etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli otomobil üreticisi öncelikle piyasa değerinin altında pil tedarikinin yanı sıra Çin'deki ihracatçılar için avantajlı arazi kullanımı ve gelir vergisi indirimlerinden yararlandı.

Bu gümrük vergisi, Çin'in elektrikli araç ithalatına halihazırda uygulanan yüzde 10'luk vergiye ek olarak getirildi.

AB ayrıca, diğer Çinli otomobil üreticilerine yönelik vergileri de revize ederek, oranları SAIC Motor için yüzde 36.3, Geely için yüzde 19.3 ve BYD için yüzde 17 olarak belirledi -ki bunların hepsi önceki tekliflerden biraz daha düşük.

AB'nin soruşturması ile işbirliği yapan Çinli elektrikli araç üreticilerine, Dongfeng Motor Group ve Nio için yüzde 21.3 ile daha düşük gümrük vergileri tahsis edildi. İşbirliği yapmayanlar ise yüzde 36.3'lük bir tarife ile karşı karşıya kalabilir.

Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin kararının "karşılıklı olarak üzerinde mutabık kalınan gerçeklere değil, AB tarafınca tek taraflı olarak belirlenen gerçeklere" dayandığı ifadeleri ile yanıt verdi.

Çin karara şiddetle karşı çıkıyor ve Çin'in elektrikli araç ithalatının AB otomobil üreticilerine "önemli maddi zarar" verdiğine dair yeterli kanıt bulunmadığını savunarak konuya ilişkin endişelerini dile getiriyor.

Çin'in AB'ye elektrikli araç ihracatında gerileme

Dataforce'a göre, BYD ve MG gibi Çin yapımı elektrikli araçların kayıtları temmuz ayında bir önceki çeyreğe göre yüzde 45 oranında düştü.

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) de Çin'in saf elektrikli araçlar (EV) ve plug-in hibrid otomobiller de dahil olmak üzere NEV ihracatının haziran ayında mayıs ayına kıyasla yüzde 15,2 oranında düştüğünü açıkladı.

Çin yapımı Tesla EV'lerin AB'ye ihracatı 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Çin Ticaret Odası ayrı bir raporunda, Çin'in AB'ye elektrikli araç ihracatının haziran ayında yıllık bazda yüzde 30 düştüğünü ve 2024 yılının ilk yarısında 2023 yılına kıyasla yüzde 14,6 azaldığını belirtti. Bu düşüşün AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara uyguladığı geçici ek gümrük vergileriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Bununla birlikte, en çok satan Çinli NEV markası BYD, AB elektrikli araç pazarındaki pazar payının temmuz ayında yüzde 8,5'e yükselmesiyle türbülansı atlattı. BYD, Tesla'ya küresel bir rakip haline geldi ve 2023'ün son çeyreğinde dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı olarak Tesla'yı geride bıraktı. Diğer Çinli elektrikli araç üreticileri ile karşılaştırıldığında, AB'nin en düşük tarifesiyle karşı karşıya.

BYD, yeni tarifeler uygulandıktan sonra bile bazı modellerinin AB'de Çin'e kıyasla daha yüksek kar elde edeceğini öngörüyor.

Avrupa'da otomobilleri Çin'deki fiyatlarının neredeyse iki katına satan BYD'ye buna ek olarak, teknolojik avantajı maliyetleri yüzde 20'ye kadar azaltmasına olanak sağlanıyor.

Çin'in en büyük elektrikli araç satıcısı, en uygun fiyatlı modeli olan Seagull'u önümüzdeki yıl Avrupa'da piyasaya sürmeyi planlıyor.

Tarifeler Avrupa için ne anlama geliyor?

ING'nin de belirttiği gibi, tarifeler elektrikli araç fiyatlarını artıracak ve net sıfıra ulaşma çabalarını yavaşlatacak: "AB'nin 2035 yılına kadar İYM araçları aşamalı olarak kullanımdan kaldırma hedefi zaten zorluklarla karşı karşıyaydı. Bataryalı elektrikli araçların pazar payı 2023'te yüzde 14,5 iken 2024'ün ilk dört ayında yüzde 12'ye düştü. Çin elektrikli araçlarına getirilen ek vergiler, Avrupa'da daha geniş bir yelpazede daha uygun fiyatlı elektrikli araçların bulunmasını geciktirebilir."

ING ayrıca, Avrupa'daki elektrikli araçların ortalama tüketiciler için çok pahalı olmaya devam ettiğini belirtti.

"Çin'deki ortalama elektrikli araç perakende satış fiyatları Avrupa'dakinden önemli ölçüde daha düşük. Örneğin, Almanya'da SAIC'in MG4'ü 34.900 euro iken, Çin'de 109.800 yuan (13.917 euro)."

Bununla birlikte, Avrupa'da satılan otomobillerin çoğu hala premium modeller olduğundan, bu fiyat Avrupa'da bir elektrikli aracın ortalama satın alma fiyatının altında.

ING bir raporunda, "AB'nin önerdiği tedbirler, elektrikli araçları Avrupalı tüketiciler için daha da pahalı ve daha az erişilebilir hale getirecek," dedi.