AB'den Çin'e karşı nadir elementler için yeni strateji: RESourceEU hayata geçiriliyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin nadir toprak elementlerinde Çin’e olan bağımlılığını sona erdirmek için yeni bir strateji başlattıklarını açıkladı.

RESourceEU adı verilen planın, AB'nin Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgali sonrası enerji bağımlılığını azaltmak için uyguladığı REPowerEU planına benzer bir yapıda olacağını ifade etti.

Berlin’de yaptığı bir konuşmada von der Leyen, küresel bağımlılıkların açık bir şekilde hızlandığını ve silah haline getirildiğini vurgulayarak uyarı yaptı. Çin’in dünya nadir toprak elementleri üretiminin yaklaşık yüzde 70’ine ve neredeyse tüm arıtma işlemine hakim olduğunu vurguladı.

Bu risklere karşılık verebilmek için “RESourceEU” adlı yeni bir planı hayata geçireceklerini belirten von der Leyen, planın döngüsel ekonomiye odaklanacağını, atıklardan ve ürünlerden kritik hammaddeleri geri kazanmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca Ukrayna, Kanada, Şili ve Kazakistan gibi ülkelerle tedarik ortaklıklarını hızlandıracaklarını ekledi.

Von der Leyen, “Avrupa artık aynı şekilde devam edemez. Bu dersi enerjide acı bir şekilde öğrendik; kritik materyallerde tekrarlamayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.