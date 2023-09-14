AB'den Fransa’nın iPhone 12 yasağı kararına ilişkin açıklama

AB Komisyonu Sözcüsü Sonya Gospodinova, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında Fransa'nın Apple iPhone 12 modelinin satışını durdurma kararı hakkında AB'de yürütülecek sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Dün Fransız yetkililer, iPhone 12'nin Fransa'daki satışlarını kısıtlamak için aldıkları önlemler konusunda Komisyon'a ve diğer üye ülkelere bilgi verdi. "diyen Gospodinova, bu bildirimin AB'nin radyo ekipmanı cihazlarına ilişkin direktifinde belirtilen ve Tek Pazar'da geçerli olan bir yükümlülük temelinde yapıldığını anlattı.

Birlik kuralları uyarınca bazı ürünlerin dolaşımını kısıtlayacak tedbirleri üstlenen veya alan üye ülkenin, bunu diğer üye ülkelere bildirmesi gerektiğini söyleyen Gospodinova, üye ülkelerin bu kısıtlamaları incelemek ve buna itiraz edip etmemek için 3 aylık süreleri olduğunu belirtti.

Gospodinova, "Mevcut durumda üye ülkelerin tepkilerini bekliyoruz. Komisyon, bu tepkileri beklerken herhangi bir önlem almayacak." diye konuştu.

Fransa'da elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik dalga miktarını kontrol eden kurum, 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12'nin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Avrupa'da bir telefon cepte veya elde tutulduğunda, 4W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunurken, bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg olduğu ortaya konulmuştu.