  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. AB'den gümrük vergisi açıklaması: Misilleme paketi 6 ay süreyle askıya alınacak
Takip Et

AB'den gümrük vergisi açıklaması: Misilleme paketi 6 ay süreyle askıya alınacak

Avrupa Birliği, ABD ile varılan anlaşma kapsamında iki misilleme paketini 6 ay süreyle askıya alacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB'den gümrük vergisi açıklaması: Misilleme paketi 6 ay süreyle askıya alınacak
Takip Et

Avrupa Birliği'nden ABD tariflerine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

AB-ABD anlaşması, alkollü içeceklere uygulanan gümrük vergileri de dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtsız bırakıyor. Trump'ın geçen hafta çoğu AB ürününe yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulayan kararnamesi, otomobil ve otomobil parçaları gibi istisnaları içermiyordu.

AB yetkilileri, yakında daha fazla kararname yayınlanmasını beklediklerini söyledi.

AB sözcüsü yaptığı açıklamada, "AB, 27 Temmuz'da kararlaştırıldığı üzere Ortak Açıklama'yı tamamlamak için ABD ile çalışmaya devam ediyor" dedi.

Sözcü "Bu hedefler doğrultusunda Komisyon, 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenen AB'nin ABD'ye karşı karşı önlemlerini 6 ay süreyle askıya almak için gerekli adımları atacaktır" dedi.

Misilleme niteliğindeki tarifeler iki bölümden oluşuyor: Biri ABD'nin çelik ve alüminyum vergilerine, diğeri ise Trump'ın temel ve otomobil tarifelerine yanıt niteliğinde.

32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan ettiTekstil

 

9 hisse için 19 hedef fiyat! Beklentiler değişti: BİM, Şok, Migros, Doğuş Otomotiv, Tofaş...9 hisse için 19 hedef fiyat! Beklentiler değişti: BİM, Şok, Migros, Doğuş Otomotiv, Tofaş...Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Trump, Fed ve Çalışma İstatistikleri Başkanlığı için yeni isimler arıyor
Trump, Fed ve Çalışma İstatistikleri Başkanlığı için yeni isimler arıyor
Kraft Heinz, Buffett'a 3,8 milyar dolarlık kaybettirdi
Kraft Heinz, Buffett'a 3,8 milyar dolarlık kaybettirdi
Trump: Hindistan'a gümrük vergisini önemli ölçüde arttıracağım
Trump: Hindistan'a gümrük vergisini önemli ölçüde arttıracağım
Elon Musk'a 29 milyar dolar değerinde ikramiye ödenecek!
Elon Musk'a 29 milyar dolar değerinde ikramiye ödenecek!
ABD'de fabrika siparişlerinde keskin düşüş
ABD'de fabrika siparişlerinde keskin düşüş
Rusya: Tarife savaşları doğal akışı değiştiremeyecek
Rusya: Tarife savaşları doğal akışı değiştiremeyecek