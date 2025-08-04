AB'den gümrük vergisi açıklaması: Misilleme paketi 6 ay süreyle askıya alınacak

Avrupa Birliği'nden ABD tariflerine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

AB-ABD anlaşması, alkollü içeceklere uygulanan gümrük vergileri de dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtsız bırakıyor. Trump'ın geçen hafta çoğu AB ürününe yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulayan kararnamesi, otomobil ve otomobil parçaları gibi istisnaları içermiyordu.

AB yetkilileri, yakında daha fazla kararname yayınlanmasını beklediklerini söyledi.

AB sözcüsü yaptığı açıklamada, "AB, 27 Temmuz'da kararlaştırıldığı üzere Ortak Açıklama'yı tamamlamak için ABD ile çalışmaya devam ediyor" dedi.

Sözcü "Bu hedefler doğrultusunda Komisyon, 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenen AB'nin ABD'ye karşı karşı önlemlerini 6 ay süreyle askıya almak için gerekli adımları atacaktır" dedi.

Misilleme niteliğindeki tarifeler iki bölümden oluşuyor: Biri ABD'nin çelik ve alüminyum vergilerine, diğeri ise Trump'ın temel ve otomobil tarifelerine yanıt niteliğinde.