AB’den Rus fonu hamlesi 

AB Komisyonu Sözcüsü'nün verdiği bilgiye göre, Komisyon'un dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşasının finansmanında kullanılmasına ilişkin önerisinin üye ülkelere sunulması eylül ayına ertelendi.

Komisyon'un teklifi ağustos ayında sunması bekleniyordu.

AB Komisyonu, Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması konusunu ilk olarak kasım ayında gündeme getirmişti. Komisyon, bu varlıkların elde ettikleri faiz gelirlerinden elde ettiği vergileri Ukrayna için kullanılmanın yasal yolarını araştırıyor.