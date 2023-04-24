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AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

AB, Rusya'ya yönelik yeni bir takım yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor. Yaptırımların içerik olarak önceki yaptırımlardan kaçınmak için kullanılan boşlukları kapatmayı amaçlaması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Bloomberg haberine göre, Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar için planlar yapıyor.Yeni yaptırımların hedefi, daha önce uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanılan boşlukları kapatmak.

AB'nin planladığı yeni yaptırımlar, belirli malların Rusya üzerinden geçişini yasaklayacak. Bu kapsamda, teknolojik mallar ve belirli araç türleri, artık Rusya topraklarından taşınmayacak.

Yeni yaptırım paketinin ayrıca, navigasyon sistemlerini açmayan gemileri de hedef alabileceği gelen bilgiler arasında. Bu tür gemiler, yüklerini nereye taşıdıklarını bilmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor ve bu da yaptırımlardan kaçınmanın bir yolu olarak görülüyor.

AB'nin yeni yaptırımlarının amacı, Rusya'nın Ukrayna'daki krize müdahalesi nedeniyle aldığı eylemlere karşı sert bir duruş sergilemek. Ancak, yaptırımların ne zaman uygulanacağı ve yaptırımın kapsamı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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