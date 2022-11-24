AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketi hazırlığı içinde olduğunu belirterek "Eminim ki çok yakında G7 ve diğer büyük ortaklarla Rus petrolü için küresel tavan fiyatı onaylayacağız." dedi.

Von der Leyen, Bauhaus etkinliği için ziyaret ettiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve İsveç Başbakan Yardımcısı Ebba Busch ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna halkının Rusya'nın saldırıları nedeniyle kışı elektriksiz geçirmek zorunda kaldığını belirten von der Leyen, "Bebekler, ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabaları karanlıktalar ve donuyorlar. Bu barbarca saldırıları şiddetle kınıyorum. Bunlar savaş suçu." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen, "Bugün 9'uncu yaptırım paketi üzerinde son süratle çalıştığımızı ilan edebilirim. Eminim ki çok yakında G7 ve diğer büyük ortaklarla Rus petrolü için küresel tavan fiyatı onaylayacağız" diye konuştu.

Bauhaus etkinliği

AB'nin "Yeşil Mutabakat"ı dahilindeki "Yeni Avrupa Bauhaus'u" Girişimi, yapı sektöründe iklim değişikliğiyle mücadele için karbon-nötr ve biyo bazlı malzemelerin kullanılmasını öngörüyor.

Bu kapsamda bilim insanları, tasarımcılar, inşaat uzmanları, ormancılık sektörü temsilcileri sürdürülebilir çözümleri tartışmak için Helsinki'de bir araya geldi.

Von der Leyen, Marin, Kallas ve Busch, etkinlikle ilgili değerlendirmelerinde bir yandan biyoçeşitliliği muhafaza ederken diğer yandan yenilenebilir kaynaklara geçiş ve enerjide bağımlılıktan kurtulma gibi hedefler çerçevesinde yapı sektöründe ormanların ekonomik değerinden faydalanılması gerektiği görüşünü paylaştı.