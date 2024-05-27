AB'den Suriye'ye 7,5 milyar avro hibe ve kredi

AB ve üye ülkeleri, Suriye'ye komşu ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren 8'inci Brüksel Konferansı sona erdi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, konferansın sonunda açıklama yaptı.

Lenarcic, "Hep birlikte 5 milyarı hibe ve 2,5 milyarı kredi olmak üzere toplam 7,5 milyar avro tutarında taahhütte bulunduğumuzu duyurmaktan gurur duyuyorum." dedi.

5 milyar avroluk hibenin yaklaşık 3,9 milyaravrosunun 2024 yılı için, geri kalanının 2025 vesonrası için taahhüt edildiğini belirten Lenarcic, hibelerin yanı sıra uluslararası finans kuruluşları vebağışçıların toplam 2,5 milyar avro tutarında imtiyazlı koşullarla kredi açıkladıklarını bildirdi.

Lenarcic, AB ve üye ülkelerinin hibe taahhüdünün bunun dörtte üçünü oluşturduğunu söyledi.

Geçen seneki konferansta toplam 9,6 milyar avrohibe ve kredi taahhüt edilmişti.