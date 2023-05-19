AB'den temiz teknoloji çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin küresel ekonomi ve ticarette iş birliği konulu oturumda konuştu.

"Bütün jeopolitik zorluklara rağmen temiz enerjiye geçiş hızlanıyor." diyen von der Leyen, bu dönüşüm büyüme için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Avrupa'da temiz üretim sistemini güçlendirmeye odaklanacağız." ifadesini kullandı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın 2019 yılında açıklandığını ve burada önceliğin yenilenebilir enerji yatırımlarının hızla yaygınlaştırılması olduğunu anımsatan von der Leyen, şimdi yenilenebilir enerji ürünlerinin tedarikine odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, bu çerçevede yenilenebilir alanda yeterli üretim kapasitesine nasıl ulaşılacağı, teknolojiye ve kritik ham maddelere erişim sağlanması gibi konulara yoğunlaştıklarını anlattı.

G7 ve diğer ülkelerin salınan karbon miktarıyla atmosferden temizlenen miktarın birbirine eşit olması anlamına gelen "net sıfır" dönüşümdeki fırsatlardan yararlanmak istediğine işaret eden von der Leyen, "Temiz teknoloji yarışı birlikte daha hızlı ve daha ileriye gitmek için bir fırsattır." diye konuştu.

G7 ülkeleri arasındaki rekabetin birbirine zarar vermemesi ve ilave üretim kapasitesi ortaya çıkarması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, iklim hedeflerine ulaşmak için küresel temiz teknoloji üretim kapasitesinde neye ihtiyaç duyulduğunu birlikte değerlendirmeleri gerektiğini anlattı.

Von der Leyen, temiz teknoloji üretim kapasiteleri kurulması için ortak hedefler koyulabileceğini söylerken "Temiz teknoloji sektörlerimize açık ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlamamız gerekiyor." dedi ve G7 içinde üretimin nasıl desteklendiği konusunda şeffaflık olması gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, adil rekabet konusunda endişeler olduğunu, bu endişeleri ele almanın yollarını bulmaları gerektiğini, AB ve ABD'nin bunun için çeşitli diyalog sistemleri kurduğunu hatırlattı.

"Temiz teknolojide iş birliği için yeni yapılar kurmalıyız." ifadesini kullanan ve G7 ülkelerinin kendi aralarında ve diğer güvenilir ortaklarla daha fazla yeşil ittifaklara ihtiyaç duyduğunu anlatan Von der Leyen, G7 toplantısında Kritik Hammaddeler Kulübü'nü de ileriye taşımak istediğini sözlerine ekledi.

​​​​​​​Yapay zeka

Yapay zeka hakkında da değerlendirmelerde bulunan von der leyen, bu teknolojinin vatandaşlar ve ekonomiye büyük faydaları olabileceğini söyledi.

Von der Leyen, yapay zekayı demokratik değerleri yansıtacak şekilde geliştirmek için sınırlar belirlemenin önemine işaret ederek, "Yapay zeka sistemlerinin kaynağı ne olursa olsun doğru, güvenilir ve ayrımcı olmamasını istiyoruz." dedi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

Zirveye, G7 ülkelerinin yanı sıra AB, Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam da iştirak ediyor.