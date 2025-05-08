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AB'den Ukrayna'ya 1 milyar Euro kredi

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya G7 girişimi kapsamında 1 milyar Euro kredi verdi.

Haber Merkezi
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AB'den Ukrayna'ya 1 milyar Euro kredi
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AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB'nin, Ukrayna'yı siyasi, mali, ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam ettiğini belirterek, "Bugün Ukrayna’ya 45 milyar Euro'luk G7 girişimi kapsamında dördüncü ödeme olarak 1 milyar Euro daha gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Son kredi dışında 2025 yılında Ukrayna'ya 6 milyar Euro gönderildiğini anımsatan Dombrovskis, yılın ilerleyen döneminde ülkeye 12,1 milyar Euro daha gönderileceğini bildirdi.

Dombrovskis, söz konusu kredilerin AB'de dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödeneceğini kaydetti.

G7 ülkeleri liderleri, geçen yılın haziran ayında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar (yaklaşık 45 milyar Euro) kredi sağlanmasında anlaşmıştı.

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