ABD'li Bakan: AB, İran’a yönelik ‘Ekonomik Tecrit Operasyonu’na resmen katıldı

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 20 Ağustos’ta duyurulan İran’a yönelik "Ekonomik Tecrit Operasyonu" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AB, İran’a yönelik ‘Ekonomik Tecrit Operasyonu’na resmen katıldı. AB’nin bu konudaki kararlı tutumunu ve erken adım atmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaptırımların İran’ın nükleer faaliyetlerini, silah programını ve bölgedeki vekillerini küresel finans sistemini kullanarak finanse etmesini engellemeyi amaçladığının altını çizen Bessent, "Dünya, İran rejimine net bir mesaj gönderiyor: İran’ın son finansal can damarı da kesilene kadar durmayacağız" dedi.

Trump İran’a yönelik ekonomik yaptırım operasyonunu duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, İran’a karşı şimdiye kadar dünyanın gördüğü en ezici ekonomik yaptırım operasyonunu başlattıklarını duyurarak, "İran’ı tecrit etmek ve oluşturdukları tehdidi ortadan kaldırmak için tüm müttefiklerimizin ABD'nin yanında durmasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "Bugün ayrıca, finans kuruluşlarının, işletmelerinin, havalimanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir şekilde can simidi olmasına izin veren ülkelerin de korkunç ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını duyuruyorum" demişti.

ABD, İran’a destek verecek ülkeleri uyarmıştı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'a yönelik yeni yaptırımların Tahran rejimini ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmeyi amaçladığını ifade etmişti. Bessent, İran adına kara para aklanmasını kolaylaştıran tüm finansal kuruluşların ABD doları sisteminden çıkarılacağını belirterek, "Belirlenen faaliyetlerin durdurulması için her ülkeye kesin bir süre tanındı. Harekete geçmezlerse, Hazine Bakanlığı’nın yetkileri çerçevesinde tek taraflı adımlar atacağız. ABD’nin yanında duranlar, ortaklığımızın sunacağı faydalardan istifade edecek. İran rejiminin yanında olanlar ise giderek zayıflayan bu rejimin yaşadığı izolasyonu paylaşmaya hazır olmalı" açıklamasında bulunmuştu.