ABD’li bankacılık devleri 3. çeyrek bilançolarını açıkladı

ABD'nin bankacılık devleri Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan ve Citigroup 3. çeyrek bilançolarını açıkladı.

Goldman tarihindeki en yüksek performansını gösterdi

Goldman Sachs, 3. çeyrekte toplamda 15,18 milyar dolar gelir elde ederek, tarihindeki en yüksek çeyrek bazlı performansını gösterdi.

Banka, Salı günü yaptığı açıklamada, şirketin yatırım bankacılığı ücretleri yüzde 42 artarak 2,66 milyar dolara ulaştı. Piyasa beklentileri 2,18 milyar dolar seviyesindeydi.

Bankanın FICC satış ve işlem geliri, 3,18 milyar dolar olan piyasa beklentisini aşarak 3,47 milyar dolara ulaştı.

Yatırım bankacılığı ücretlerinin 1,4 milyar dolarını danışmanlık biriminden, 465 milyon doları hisse senedi taahhüdünden, 788 milyon doları ise borç taahhüdünden kaynaklandı. Her üçü de tahminleri aştı.

Net faiz geliri beklentileri yaklaşık 1 milyar dolar aşarak, 3,85 milyar dolara ulaştı.

Bankanın hisse başına kârı 12,25 dolara çıkarken, küresel işlem değerleri ise ikinci kez 3. çeyrekte 1 trilyon doları aştı.

Bankanın net kârı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak 4,1 milyar dolara yükseldi. Bankanın 2024'ün aynı dönemindeki net kârı 3 milyar dolar seviyesindeydi.

Wells Fargo net faiz geliri beklentilerin altında kaldı

ABD'nin en büyük bankalarından Wells Fargo'nun 3. çeyrek toplam geliri 21,16 milyar dolarlık beklentinin üzerinde 21,44 milyar dolar olarak açıklandı.

Toplam gelirin 9,65 milyar doları tüketici bankacılığı ve kredilendirmeden, 3,04 milyar doları ticari bankacılıktan, 4,88 milyar doları kurumsal ve yatırım bankacılığından ve 4,2 milyar doları varlık ve yatırım yönetimi gelirlerinden oluşuyor.

Bankanın net faiz geliri ise 11,95 milyar dolar olarak açıkladı. Analistlerin beklentisi bankanın net faiz gelirinin 12,01 milyar dolar seviyesinde olacağı yönündeydi.

Faiz dışı giderler 13,42 milyar dolarlık beklentinin üzerinde, 13,85 milyar dolar olarak açıklandı.

Bankanın hisse başına kârı ise beklentilerle paralel 1,66 dolar oldu.

Bankanın net kârı ise 2024'ün aynı çeyreğine kıyasla yüzde 9 artarak 5,6 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın 3. çeyreğinde 5,1 milyar dolar net kâr elde etmişti.

JPMorgan 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde

ABD'nin bir diğer en büyük bankası JPMorgan ise 3. çeyrek gelirini 47,12 milyar dolar olarak açıkladı. Piyasalar ise gelirini 45,48 milyar dolar olacağını tahmin ediyordu.

Bankanın FICC satış ve işlem geliri, 5,33 milyar dolar olan piyasa beklentisini aşarak 5,61 milyar dolara ulaştı.

Hisse senedi satış ve işlem gelirleri beklentilerin üzerinde 3,33 milyar dolar olurken, yatırım bankacılığı geliri 2,69 milyar dolar, danışmanlık geliri 527 milyon dolar, borç teminatı geliri 1,17 milyar dolar oldu.

Net faiz geliri ise 24,16 milyar dolarlık tahminlerin altında 24,07 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankanın hisse başına kârı ise 5,07 dolar oldu.

Bankanın net kârı yıllık bazda yüzde 12 artarak 14,4 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın 3. çeyreğinde 12,9 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı.

Citigroup hisse başına kârı 1,86 dolar oldu

ABD merkezli bir diğer büyük banka Citigroup, 3. çeyrekte toplam gelirini 22,09 milyar dolar olarak açıkladı.

Bankanın FICC satış ve işlem geliri, 3,74 milyar dolar olan piyasa beklentisini aşarak 4,02 milyar dolara ulaştı.

Piyasa gelirleri 5,56 milyar dolar, hisse senedi satış ve işlem gelirleri ise 1,54 milyar dolar ile beklentileri aştı.

Net faiz geliri ise 3. çeyrekte yüzde 12 artarak 14,52 milyar dolara yükseldi.

Bankanın hisse başına kârı 1,86 dolar oldu.

Bankanın net kârı ise geçen yıla kıyasla yüzde 16 artarak 3,8 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın 3. çeyreğinde 3,2 milyar dolar net kâr elde etmişti.