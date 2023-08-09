ABD’li bankalar 19 milyar dolar zarar etti

ABD bankaları, ikinci çeyrekte kredi kartı ve ticari gayrimenkul borçluları arasında temerrütlerle mücadele ederken, yaklaşık 19 milyar dolar zarar etti. Temerrüt oranlarının son 3 yılın zirvesinde olduğu belirtiliyor.

Tahsil edilemeyen kredilerde %75’lik artış

Financial Times’ın haberine göre, Amerikalı finans kurumları, ikinci çeyrekte 19 milyar dolar tutarında, tahsil edilemeyen kredilere ilişkin zarar bildirdiler. Bu rakam önceki çeyreğe göre yüzde 17, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 75 daha yüksek.

Toplamda, bankalar kredilendirilen her 100 dolarda 61 sent kaybederek, Covid-19 salgınının ekonomiyi kasıp kavurduğu 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en fazla kayıp yaşamış oldu.

Kredi kayıplarındaki artış, ABD Merkez Bankası'nın yükselen enflasyonla mücadele etmek için agresif bir faiz oranı artış serisi uygulamasının ardından, değişken faizli kredileri olan borçluların daha yüksek geri ödemelerle karşı karşıya kalmasıyla ortaya çıktı.

Kredi kayıpları, Silicon Valley Bank ve diğer bazı kredi kuruluşlarının iflas ettiği ABD bankacılık sektörü için zor bir yıla denk geldi. Salı günü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 10 ABD’li bankanın kredi notunu düşürürken bazı bankaları da olası bir not indirimi için incelemeye aldı.

Moody’s’ten bankalara not darbesi

Moody's, kredi ortamının kötüleştiği bir dönemde, Amerikan bankalarının daha yüksek getiri peşinde koşan mevduat sahiplerini elde tutmak için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalmasıyla birlikte, yüksek faiz oranlarının karlılık üzerindeki baskısının arttığını belirtti.

ABD bankaları kredi zararlarının artmaya devam etmesi durumuna karşılık hazırlık yapıyor. Gelecek dönemde, olası kredi kayıplarını karşılamak için toplu olarak 21,5 milyar dolarlık ek karşılık ayrıldı.