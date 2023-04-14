ABD'li büyük bankalardan beklenmedik kâr!

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, bu yılın ilk çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artarak 12,6 milyar dolara çıktı. Banka, 2022'nin ilk çeyreğinde 8,3 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 4,10 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 2,63 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in bu yılın ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 38,3 milyar dolara yükseldi. Banka, 2022'nin aynı döneminde 30,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

"Bankacılık sektöründeki çalkantı riskleri artırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, ABD ekonomisinin genel olarak sağlıklı temeller üzerinde ilerlemeye devam ettiğini, tüketicilerin hala harcama yaptığını ve güçlü bilançolara sahip olduğunu, işletmelerin de iyi durumda bulunduğunu kaydetti.

Dimon, "Ancak son bir yıldır gözlemlediğimiz fırtına bulutları ufukta görünmeye devam ediyor ve bankacılık sektöründeki çalkantı bu riskleri artırıyor." ifadesini kullandı.

Bankacılık sektörünün durumunun çok daha az sayıda finansal oyuncuyu ve çözülmesi gereken daha az sorunu içerdiği için 2008'den farklı olduğuna işaret eden Dimon, borç verenler daha muhafazakar hale geldikçe finansal koşulların muhtemelen sıkılaşacağını ve bunun tüketici harcamalarını yavaşlatıp yavaşlatmayacağını bilmediklerini kaydetti.

Dimon, daha uzun süre yüksek seyredebilecek enflasyonu, dolayısıyla daha yüksek faiz oranlarını, devam eden mali teşvikin enflasyonist etkisini, benzeri görülmemiş niceliksel sıkılaşmayı, Çin ile ilişkiler ve Ukrayna'daki öngörülemeyen savaş dahil olmak üzere jeopolitik gerilimleri izlemeye devam ettiklerini bildirdi.

Citigroup'un karı yüzde 7 arttı

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 4,6 milyar dolara yükseldi. Banka, 2022'nin ilk çeyreğinde 4,3 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı bu yılın ilk çeyreğinde 2,19 dolar olarak kaydedildi. Citigroup'un hisse başına karı 2022'nin aynı döneminde 2,02 dolar olmuştu.

Bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 21,4 milyar dolara çıktı. Citigroup, 2022'nin aynı döneminde gelirinin 19,2 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. ​​​​​​​

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citigroup CEO'su Jane Fraser, Citi'nin, bankalar için çalkantılı ortama rağmen iyi bir gelir artışı ve gider disiplini göstererek güçlü bir işletme performansı sergilediğini bildirdi.

Wells Fargo'nun karı 4,9 milyar dolara çıktı

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 4,9 milyar dolara çıktı. Banka, 2022'nin ilk çeyreğinde 3,8 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, yılın ilk çeyreğinde 1,23 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, 2022'nin aynı döneminde 91 sent seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2023'ün ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 20,7 milyar dolara çıktı. Banka, 2022'nin aynı döneminde 17,7 milyar dolar gelir elde etmişti.