ABD'li gıda şirketi Kraft Heinz büyüme hamlesi kapsamında ikiye bölünecek

ABD’li gıda şirketi Kraft Heinz, sos ve market ürünleri olarak ayrılarak borsada işlem gören iki şirkete bölünecek.

ABD'li ambalajlı gıda şirketi Kraft Heinz sos birimi ve market ürünleri birimini ayırarak borsada işlem gören iki şirkete bölünecek.

Şirketten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu, şirketin vergi muafiyetli bir yan kuruluşla iki bağımsız, halka açık şirkete bölünmesi planını oybirliğiyle onayladı" denildi.

Açıklamada, "Bu ayrışma, Kraft Heinz'in yeteneklerini ve markalarını en üst düzeye çıkarırken karmaşıklığı azaltmak ve her iki yeni şirketin de kaynaklarını farklı stratejik önceliklerine daha etkili bir şekilde yönlendirmesine olanak sağlamak için tasarlandı" denildi.

Şirket 2 markaya bölünecek

"Global Taste Elevation Co" adıyla kurulacak şirket Heinz, Philadelphia ve Kraft Mac & Cheese gibi markaları çatısı altına alırken, "North American Grocery Co" adlı şirket Oscar Mayer, Kraft Singles ve Lunchables markalarını barındıracak.

Girişimlere öncelik verecek

Kraft Heinz Yönetim Kurulu Başkanı Miguel Patricio, "Kraft Heinz'ın markaları ikonik ve sevilen markalar, ancak mevcut yapımızın karmaşıklığı, sermayeyi etkili bir şekilde dağıtmayı, girişimlere öncelik vermeyi ve en umut verici alanlarımızda ölçeklendirmeyi zorlaştırıyor" dedi.

Hasılatıyla dikkat çekmişti

Şirketin sos birimi 2024'te 15.4 milyar dolar büyüklüğünde satış hasılatı elde ederken, market ürünleri birimi 10.4 milyar dolarlık hasılata ulaşmıştı.

Şirket, vergiye tabi olmayan bölünmenin 2026'nın ikinci yarısında tamamlanmasını hedefliyor.

Hisseler 12 aydır değer kaybediyor

Şirketin hisseleri seans öncesindeki işlemlerde yüzde 1 yükselirken, son 12 ayda yaklaşık yüzde 21 değer kaybetti.

