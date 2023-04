ABD'li iki büyük bankadan kâr açıklaması

Takip Et

ABD'nin en büyük bankalarından olan Bank of America ve Goldman Sachs birinci çeyrek kârını açıkladı.

Goldman Sachs Group'un birinci çeyrekteki kârı, şirketin satın alma ve birleşme anlaşmaları gelirinin on yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerilediği üç ayda yatırım bankacılığı gelirlerinin azalması ve tüketici biriminin kârlılık üzerinde baskı oluşturmasıyla düştü.

31 Mart'ta sona eren ilk çeyrekte bankanın kârı 3.09 milyar dolara düştü. Geçen yıl aynı dönemde kâr 3.83 milyar dolardı. Hisse başına kâr ise, geçen yılki 10.76 dolardan 8.79 dolara geriledi.

Bank of America'nın kârı yükseldi

ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarından sonra müşterilerin yüksek faiz ödemelerinin etkisiyle yüksek kâr açıkladı.

Bank of America, birinci çeyrekte 7.66 milyar dolar yani hisse başına 94 sent kâr açıklarken, geçen yıl aynı dönemde 6.6 milyar dolar yani hisse başına 80 sent kâr etmişti.

Geçen hafta bilanço açıklayan JPMorgan Chase and Co ve Wells Fargo & Co gibi büyük ABD'li yatırım bankaları da birinci çeyrekte yüksek faiz oranlarının etkisiyle yüksek kâr açıklamıştı.