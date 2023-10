ABD'li iki dev bankadan kâr açıklaması

Takip Et

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın kârı, bankanın GreenSky finans teknolojisi birimindeki ve gayrimenkul yatırımlarındaki zararın etkisiyle üçüncü çeyrekte düştü.

Goldman Sachs üçüncü çeyrekte 2.06 milyar dolar, yani hisse başına 5.47 dolar sent kâr açıklarken, geçen yıl aynı dönemde 3.07 milyar dolar yani hisse başına 8.25 dolar kâr açıklamıştı.

GreenSky biriminde üçüncü çeyrekte 506 milyon dolar zarar açıklayan banka, ikinci çeyrekte bu birimde 1.4 milyar dolar zarar açıklamıştı.

Tüketicilerin konut iyileştirme kredilerine ulaşımını kolaylaştıran GreenSky, Sixth Street Partners'ın liderliğindeki bir konsorsiyuma satılmıştı.

Bank of America kârını artırdı

ABD'nin ikinci en büyük bankası olan Bank of America'nın kârı üçüncü çeyrekte yüksek faiz gelirinin etkisiyle yükseldi. Bankanın, üçüncü çeyrekte 7.27 milyar dolar, yani hisse başına 91 sent kâr açıklarken, geçen yıl aynı dönemde 6.58 milyar dolar yani hisse başına 81 sent kâr açıklamıştı.