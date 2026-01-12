ABD'li iki devden 'Fed' tahmini: Faizi değiştirmeyecek

JP Morgan, Fed'den 2026'da faiz indirimi beklentisini geri çekti. ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerini değerlendiren kuruluş, Fed'in Ocak ayında faiz indirimi yapacağını beklentisini geri çekerek 2026'da faizin değişmeyeceğini öngördü.

Öte yandan Barclays ise Fed'in Haziran ve Aralık aylarında faiz indirimi yapacağını tahmin etti. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde tahmin Mart ve Haziran aylarında faiz indirimi olacağı yönündeydi.

Goldman Sachs, Fed'den faiz indirimi beklentilerini öteledi

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası (Fed) için faiz indirim tahminlerini revize etti. Banka, daha önce bu yıl Mart ve Haziran aylarında gerçekleşeceğini öngördüğü 25'er baz puanlık indirimlerin artık Haziran ve Eylül aylarında olmasını bekliyor.

Goldman Sachs'ın baş ABD ekonomisti David Mericle, "En son istihdam raporunun ardından, Fed'in enflasyon hedefe doğru düşerken ve işgücü piyasası dengelenirken yıl ortasına kadar bekleyeceğini görüyoruz" dedi.

Goldman Sachs, Fed fon oranının 2026 sonunda %3-3,25 seviyesinde olmasını bekliyor ve 12 aylık resesyon olasılığını %30'dan %20'ye düşürdü.

Goldman Sachs, gözden geçirilen takvimin, "gümrük tarifelerinden gelen tek seferlik destekle maskelenen enflasyonda anlamlı ilerleme" ve istikrar kazanmakla birlikte daha fazla yumuşama riski taşıyan bir işgücü piyasası tarafından yönlendirildiğini belirtti.