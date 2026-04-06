ABD'li ilaç şirketinden 2,5 milyar dolarlık dev hamle
Financial Times'ın haberine göre ABD merkezli ilaç şirketi Neurocrine Biosciences, nadir görülen genetik obezite bozukluğu Prader-Willi sendromuna yönelik tedavi geliştiren Soleno Therapeutics’i 2,5 milyar doların üzerinde bir bedelle satın almaya hazırlanıyor.
Neurocrine Biosciences, nöropsikiyatrik ilaçlar konusunda uzmanlaşmış ve 13,2 milyar dolarlık piyasa değerine sahip bir şirket. Soleno ise aşırı yeme isteği (hiperfaji) ile karakterize Prader-Willi sendromuna karşı geliştirilen ilk ticari ilacı piyasaya sunmuş durumda.
Şirketin Vykat adlı günlük hapı, geçen yıl mart ayında piyasaya sürülmesinden bu yana 1.250 hastada kullanıldı ve 2025 sonuna kadar 190 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.