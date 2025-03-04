ABD'li perakende zincirlerinden tarife uyarısı

Target CEO'su Brian Cornell, şirketin bugün açıklanan bilançosuna ilişkin olarak CNBC televizyonuna verdiği röportajda, tarifelerle ilk kez karşılaşmadıklarını ve bunun tüketiciler üzerindeki etkisini dikkatli bir şekilde izleyeceklerini söyledi.

Tarifeler konusunda biraz daha kesinlik aradıklarını dile getiren Cornell, böylelikle daha net ilerleyebileceklerini ifade etti.

Cornell, sattıkları ürünlerin yarısının ABD'den geldiğini belirterek, son birkaç yılda Çin'den yaptıkları ithalatı yüzde 60'tan yüzde 30'a düşürdüklerini ve bunun yüzde 25'e inmesi yönünde ilerlediklerini, dolayısıyla tedarik zincirlerini çeşitlendirdiklerini anlattı.

Meyve ve sebze gibi bazı kategorilerde kış sezonunda önemli miktarda tedarik için Meksika'ya bağlı olduklarını dile getiren Cornell, "Bunlar fiyatlandırmayı korumaya çalışacağımız kategoriler, ancak tüketici muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde fiyat artışları görecek." dedi.

Cornell, yüzde 25'lik gümrük vergisinin çilek, avokado ve muz gibi ürünlerde fiyatları yükselteceğini ifade etti.

"Tedarikçilerimizin perakendecilere tarife maliyetini yansıtacağını düşünüyoruz"

ABD'li elektronik eşya mağaza zinciri Best Buy'ın CEO'su Corie Barry de bilanço açıklamaları sonrasında düzenlenen yatırımcı konferansında, Çin ve Meksika'nın şirket için en önemli iki tedarik kaynağı olduğuna işaret ederek, fiyat artışlarının "çok muhtemel" olduğunu, ancak bunun boyutunu söylemenin zor olduğunu belirtti.

Tüketici elektroniği tedarik zincirinin son derece küresel, teknik ve karmaşık olduğunu dile getiren Barry, "Tüm ürün yelpazemizdeki tedarikçilerimizin perakendecilere bir miktar tarife maliyeti yansıtacağını ve bunun da Amerikalı tüketiciler için fiyat artışlarını kuvvetle muhtemel hale getireceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Perakendecilerden "tarife dışı seçenekler araştırılsın" çağrısı

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) Başkan Yardımcısı David French de Kanada ve Meksika'ya yönelik yüzde 25'lik gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesiyle ilgili açıklama yaptı.

French, ülkenin en büyük iki ticaret ortağına gümrük vergisi uygulama kararının önemli bir adım olduğunu belirterek, "Ne yazık ki bu karar sadece çalışkan Amerikalılara ve müşterilerine her gün istedikleri ve ihtiyaç duydukları ürünleri sağlamak için çabalayan işletmelere zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarifelerin güvenli bir sınıra ulaşmak için yönetimin elindeki araçlardan sadece biri olduğuna işaret eden French, ABD yönetimini aynı hedeflere ulaşmak için diğer seçenekleri araştırmaya çağırdı.

French, "Bu tarifeler yürürlükte olduğu sürece Amerikalılar ev ürünleri için daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullandı.