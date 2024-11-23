ABD'li yatırım devinden kritik altın tahmini: Merkez bankalarının alım çılgınlığı fiyatları tırmandırabilir

Altın fiyatları savaş ve jeopolitik gerilimler nedeniyle 2024 yılında yükselişini sürdürdü. ABD seçimleri sonrası bir miktar gerileyen altında ABD etkisi konuşuluyor. Trump yönetiminin ticaret ile ilgili gerilimleri tırmandıracağı endişesinin altını destekleyeceği yorumları yapılıyor.

Gelişmekte olan piyasalar ve yatırımcılar, politika belirsizlikleri nedeniyle güvenli liman olarak altına yöneliyor. Merkez bankaları 2022'den bu yana altın alımlarını beş katına çıkararak talebi artırdı. ABD merkezli Goldman Sachs'ın emtia araştırmaları eş başkanı Samantha Dart merkez bankalarının alım çılgınlığı altını yüzde 11 yükseltebileceği tahmininde bulundu.

Merkez bankalarının altın alımları 5 katına çıkacak

Dart, altın fiyatlarında bu artışın temel olarak merkez bankalarının alımlarıyla destekleneceğini söyledi ve 2025 yılında dünya genelindeki merkez bankalarının altın alımlarını 2022 öncesi ortalamalarına kıyasla beş katına çıkardıklarını söyledi.

2024’te ülkeler kasalarına toplam 186 ton altın aldı

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, geçen çeyrekte merkez bankalarının altın alımları bir önceki yıla göre iki katından fazla artarak 186 tona çıktı. Merkez bankacıları yıl başından bu yana geçen yılın seviyelerine eşit 694 ton altın satın aldı, grup ekim ayındaki raporunda söyledi.

“Altın fiyatlarının yükselişinde itici güç oldu”

Altın fiyatlarının yükselişinde merkez bankalarının altın birikiminin etki olduğunu dikkat çeken Dart, "2022'den beri altının hareket ettiği yerin baskın itici gücü oldu. Rus finansal varlıklarının engellendiği an, bu birçok gelişmekte olan piyasada -ve özellikle Çin'de- çok fazla endişeye yol açtı. Belki de bunun bir gün onların başına da gelebileceği endişedi olabilir. Bu yüzden merkez bankası alımları önemli ölçüde arttı” dedi.

Dart, gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde altın alımının önümüzdeki yıl da hızla devam etmesinin muhtemel olduğunu, zira bu ülkelerin çoğunun gelişmiş ekonomilere kıyasla hala "çok düşük" altın rezervlerine sahip olduğunu söyledi.

Analistler altın fiyatlarının ETF alımlarıyla da desteklenebileceğini belirtiyor. Artan ekonomik ve jeopolitik belirsizlik ortamında birçok yatırımcı güvenli liman varlıklara ilgi duyduğu yorumları da yapılıyor.

Dünyanın altın talebi hız kesmiyor

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, dünyanın toplam altın talebi üçüncü çeyrekte 1.313 tona ulaşarak 100 milyar doların üzerinde rekor bir değere ulaştı. Bu arada, altın yatırım talebi geçen çeyrekte bir önceki yıla göre iki katından fazla artarak 364 tona ulaştı.

Goldman ekonomisti Dart, altın ile ilgili "Güvenli liman sadece pastanın üstündeki kirazdır" dedi. Dart, "Önünüzde çok fazla politika belirsizliği var. Müşteriler, 'bir tarife artışı senaryosu olacak mı?' sorusuna çok odaklanmış durumda. Ve bu belirsizlik yaratabilir ve genellikle daha yüksek konumlandırmayı tetikleyen şey budur” diye konuştu.

2024’te altın sert yükseliş kaydetti

Altın fiyatları bu yıl şu ana kadar sert bir yükseliş kaydetti ve kıymetli metal Ocak ayındaki seviyelerine göre yüzde 30 yukarıda işlem gördü.

Altında rekor fiyatlamalar bekleniyor

Diğer Wall Street tahmincileri ise gelecek yıl altının rekor fiyatlara ulaşmasına odaklanıyor.

Citi, nisan ayında, "jeopolitik gerginlik" ve riskten uzak varlıklara olan talebi gerekçe göstererek altın fiyatlarının 2025 ortasına kadar 3.000 dolara ulaşabileceğini öngörmüştü.

Uzun yıllardır emtia analistliği yapan ve CPM Group'un kurucusu olan Jeffrey Christian, makroekonomik cephedeki belirsizlik nedeniyle altının gelecek yılın sonuna doğru döngüsel bir zirveye ulaşabileceğini söyledi.