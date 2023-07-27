ABD'li yatırımcılar Çin hisselerine yöneldi

Goldman Sachs Group, hedge fonu müşterilerinin, Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek için açıkladığı politikaların etkisiyle, Salı günü son 9 ayın en yüksek oranda net Çin hisse senedi alımı yaptıklarını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, hedge fonların 25 Temmuz'da Çin hisse senetlerinde uzun pozisyon alımlarının kısa pozisyon alımlarına oranı 3,5'e 1 oldu.

Çin anakarasında listelenen yuan cinsinden A-hisselerinde yapılan alımlar başı çekerken, bunu Hong Kong'da listelenen Çin hisseleri izledi.

Çin Komünist Partisi'nin Politbürosu bu hafta yaptığı toplantıda büyüme yanlısı bir ton belirleyerek Pekin'in ekonomiyi canlandırmak için faiz oranlarını düşürmeye devam edeceği, altyapı tahvillerinin ihracını hızlandıracağı ve emlak politikalarını gevşeteceği yönündeki beklentileri artırdı. Temmuz ayında hükümet, giderek güçlenen özel teknoloji şirketlerine yönelik uzun yıllardır süren baskının sona erdiğinin de sinyalini verdi.