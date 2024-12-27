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ABD'lilerin yüzde 36'sı tatil borcu aldı

LendingTree tarafından yapılan yeni bir ankete göre, bu sezon Amerikalı tüketicilerin yüzde 36'sı tatil borcu aldı. 2023'te 1.028 dolar olan borç bakiyesi, bu sezon ortalama 1.181 dolar oldu.

Haber Merkezi
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ABD'lilerin yüzde 36'sı tatil borcu aldı
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LendingTree baş kredi analisti Matt Schulz'a göre, borç alanların yarısından azı -yüzde 44'ü- bu bakiyeleri almayı bekliyordu, bu da bu tatil sezonunun birçok insan için hala finansal olarak zorlayıcı olduğunun bir işareti olarak görülüyor.

Schulz, enflasyonun neden olduğu yüksek fiyatların bu tatil sezonunda birçok birey ve aile için sorun olmaya devam ettiğini söyledi. Schulz, "Bunun bir kısmı, insanların zor bir yılı biraz neşe saçarak tamamlamak istemesi ve belki de bunu yapmak için biraz fazladan borç almalarıdır" dedi.

LendingTree'ye göre, bu sezon borç alma olasılığı en yüksek olanlar arasında yüzde 48 ile küçük çocukların ebeveynleri; yüzde 42 ile 28 ila 43 yaş arasındaki Y kuşağı ve yüzde 39 ile 30.000 ila 49.999 dolar kazanan bireyler yer alıyor.

LendingTree'ye göre, tatil borcu alanların yüzde 42'si, genellikle kredi kartları veya mağaza kartları aracılığıyla yüzde 20 veya daha yüksek faiz oranları ödediklerini söyledi.

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