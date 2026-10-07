ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 24 yılın zirvesinde

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ABD'de 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 5,35 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Piyasaların odağında 39 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ihalesi ile Fed'in eylül toplantısına ilişkin tutanaklar bulunuyor.

Gösterge 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 8 baz puan yükselerek yüzde 5,35'e çıkarken, 30 yıllık tahvil faizi 8,3 baz puan artışla yüzde 5,724'e ulaştı. İki yıllık tahvil faizi ise 2,7 baz puan yükselerek yüzde 4,818 seviyesine geldi.

Tahvil ihalesi piyasaların radarında

ABD Hazinesi çarşamba günü 39 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil satışı gerçekleştirecek. İhale, enflasyon, kamu borcu ve vade primi endişeleri sürerken mevcut faiz seviyelerinin yatırımcı talebini çekmek için yeterli olup olmadığını test edecek.

Hazine salı günü 58 milyar dolarlık üç yıllık tahvil satışı gerçekleştirdi. Perşembe günü ise 22 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil ihalesi yapılacak.

BMO ABD Faiz Stratejisi Başkanı Ian Lyngen, salı günkü üç yıllık tahvil ihalesine gelen talebi olumlu bulduklarını ancak 10 yıllık tahvil satışının ABD faizlerinin yönünü belirlemesi açısından çok daha önemli olduğunu söyledi.

Uzun vadeli tahvillerde geri alım artacak

Hazine ayrıca perşembe günü 20-30 yıl vadeli tahvilleri kapsayan yeni bir geri alım operasyonu gerçekleştirecek. Likiditeyi desteklemeyi amaçlayan işlemin en az 4 milyar dolar büyüklüğünde olması ve normal seviyenin yaklaşık iki katına ulaşması bekleniyor.

ABD tahvillerindeki satış baskısında enflasyon ve yükselen enerji fiyatlarına ilişkin endişeler etkili oluyor. 10 yıllık tahvil faizi temmuz sonundan bu yana yaklaşık 60 baz puan yükselirken, aynı dönemde ABD ham petrol fiyatları yüzde 20 arttı.

Satış baskısı Avrupa tahvil piyasalarında da görülüyor. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi 12 baz puan yükselerek yüzde 4,876'ya, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 7 baz puan artışla yüzde 5,447'ye çıktı.

Fed tutanaklarından faiz sinyali aranacak

Fed'in eylül toplantısına ilişkin tutanaklar TSİ 21.00'de açıklanacak. Fed, eylül toplantısında 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırmıştı.

Yatırımcılar tutanaklarda gelecek faiz adımlarına ilişkin sinyal arayacak. New York Fed'in tüketici beklentileri anketinde ise bir, üç ve beş yıllık enflasyon beklentileri izlenecek.