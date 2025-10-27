ABD’nin borcu yüzyıldır ilk kez o iki ülkeyi geçti!

FT'nin haberine göre, IMF tahminleri, ABD hükümetinin borç yükünün bu yüzyılda ilk kez hem İtalya hem de Yunanistan'ı geçeceği yönünde oldu. Bu durum, Amerika'nın kamu maliyesinin “içler acısı” durumunu gözler önüne seriyor.

IMF tahminlerine göre, ABD'de genel hükümet brüt borcu şu andan itibaren 20 puanlık yüzdelik artışla, on yılın son yılında ülkenin GSYİH'sinin yüzde 143,4'üne ulaşacak ve pandemi sonrası rekorları aşacak.

IMF, ABD bütçe açığının 2030 yılına kadar her yıl GSYİH'nin yüzde 7'sinin üzerinde seyredeceğini tahmin ediyor. Bu, IMF’nin bu yıl ve on yılın geri kalanı için izlediği zengin ülkeler arasında en yüksek oran oluyor.

Avrupa’nın borç krizinin merkezi

İtalya ve Yunanistan, kırılgan kamu maliyesi nedeniyle uzun süredir ekonomistler tarafından dikkat çekiliyor. Her iki ülke de 2010-2012 Euro Bölgesi egemen borç krizinin merkezindeydi ve Yunanistan, IMF ve AB tarafından denetlenen bir kurtarma paketi ve yeniden yapılandırma gerektirdi.

Ancak her iki Avrupa ülkesindeki hükümet borç yüklerinin, bütçe açıklarını sıkı kontrol altında tuttukları için on yılın sonunda düşüş eğiliminde olması öngörülüyor.

Bu ayın başlarında yayınlanan IMF verilerine göre, buna karşılık ABD'nin borç-GSYİH oranı 2030'da hâlâ artıyor olacak. Kongre Bütçe Ofisi'nin bundan sonraki on yıllarda da artmasını beklediği belirtiliyor.

“Sembolik bir an”

Amundi Yatırım Enstitüsü'nde küresel makro başkanı Mahmood Pradhan, "Bu sembolik bir an ve CBO'ya göre tahminler ABD borcunun artmaya devam edeceği yönünde. Bu, sürekli açık vermenin etkisi" dedi.

Küresel rezerv para birimine sahip olduğu için ABD, Avrupa ülkelerinden çok daha fazla borçlanma kapasitesine sahip. Ancak ING'de ABD ekonomisti James Knightley, "Birçok ABD politikacısı ve yatırımcısı Avrupa'ya ve onun yavaş büyümesine biraz tepeden bakar, ancak bu gibi metriklere sahip olduğunuzda sohbet değişir" dedi.