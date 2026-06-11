ABD'nin bütçe açığı geriledi

ABD'de federal bütçe açığı mayıs ayında 23 milyar dolar, yani yüzde 7 düşüşle 293 milyar dolara geriledi. Hazine Bakanlığı, düşüşte büyük ölçüde önceki yıldaki takvim kaymalarının etkili olduğunu hem harcamaların hem de gelirlerin azaldığını bildirdi.

Mayıs ayında toplam gelirler, Mayıs 2025'e göre 36 milyar dolar ya da yüzde 10 düşerek 336 milyar dolar oldu. Toplam harcamalar ise 59 milyar dolar ya da yüzde 9 azalarak 628 milyar dolara indi.

Gelirlerdeki düşüşte, Trump'ın acil durum tarifelerine ilişkin iadeler önemli rol oynadı. Hazine verilerine göre mayıs ayında gümrük vergisi iadeleri 21,97 milyar dolar olurken, brüt gümrük tahsilatları 21,93 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece ay genelinde net gümrük çıkışı 42 milyon dolar oldu.

Hazine Bakanlığı, Haziran 2025'e ait bazı ödemelerin o yıl mayıs ayına kaydırılmasının etkisi dikkate alındığında, düzeltilmiş mayıs bütçe açığının 293 milyar dolar ile önceki yıla göre 71 milyar dolar ya da yüzde 32 artış anlamına geldiğini belirtti.

1 Ekim'de başlayan 2026 mali yılının ilk sekiz ayında bütçe açığı, düzeltilmemiş bazda 1,246 trilyon dolar oldu. Bu tutar, önceki yıla göre 118 milyar dolar ya da yüzde 9 düşüşe işaret etti.