ABD’nin cari açığı ikinci çeyrekte 246 milyar dolara yükseldi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD'nin 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin cari işlemler dengesi verisi açıklandı.

Buna göre ülkenin cari işlemler dengesi ikinci çeyrekte 246 milyar dolar açık verdi.

Piyasa beklentisi cari açığın 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Cari açık önceki çeyreğe göre arttı

Bir önceki çeyrekte 226,8 milyar dolar olan cari işlemler açığı, ikinci çeyrekte 246 milyar dolara yükseldi.

Böylece cari açık önceki çeyreğe göre 19,2 milyar dolar artarken, açıklanan rakam piyasa beklentisinin 9 milyar dolar altında kaldı.