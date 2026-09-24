ABD’nin cari açığı ikinci çeyrekte 246 milyar dolara yükseldi
ABD'de cari işlemler açığı yılın ikinci çeyreğinde 246 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki çeyrekte 226,8 milyar dolar açık verilmişti.
ABD'nin 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin cari işlemler dengesi verisi açıklandı.
Buna göre ülkenin cari işlemler dengesi ikinci çeyrekte 246 milyar dolar açık verdi.
Piyasa beklentisi cari açığın 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Cari açık önceki çeyreğe göre arttı
Bir önceki çeyrekte 226,8 milyar dolar olan cari işlemler açığı, ikinci çeyrekte 246 milyar dolara yükseldi.
Böylece cari açık önceki çeyreğe göre 19,2 milyar dolar artarken, açıklanan rakam piyasa beklentisinin 9 milyar dolar altında kaldı.