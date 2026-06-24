ABD'nin cari açığı ilk çeyrekte 226,8 milyar dolara yükseldi

ABD'nin mevsimsellikten arındırılmış cari işlemler açığı, 2026 yılının ilk çeyreğinde 226,83 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosunun verilerine göre cari açık, 2025 yılının son çeyreğinde kaydedilen 221,07 milyar dolara kıyasla 5,76 milyar dolar arttı.

Buna karşılık açık, 2025 yılının ilk çeyreğindeki 438,24 milyar dolarlık seviyenin belirgin biçimde altında kaldı.

2026 yılının ilk çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı ile gelir tahsilatlarının toplamı 1 trilyon 384,56 milyar dolara yükseldi. Bu tutar, önceki çeyrekte 1 trilyon 334,56 milyar dolar, geçen yılın aynı döneminde ise 1 trilyon 253,98 milyar dolar seviyesindeydi.

Mal ve hizmet ihracatı ilk çeyrekte 930,39 milyar dolar olurken, birincil gelir tahsilatları 396,06 milyar dolar, ikincil gelir tahsilatları ise 58,12 milyar dolar olarak kaydedildi.

Aynı dönemde mal ve hizmet ithalatı ile gelir ödemelerinin toplamı 1 trilyon 611,38 milyar dolara çıktı. Bu rakam, 2025 yılının son çeyreğinde 1 trilyon 555,62 milyar dolar, geçen yılın ilk çeyreğinde ise 1 trilyon 692,21 milyar dolar düzeyindeydi.

Mal ve hizmet ithalatı 1 trilyon 96,13 milyar dolar, birincil gelir ödemeleri 409,35 milyar dolar ve ikincil gelir ödemeleri 105,90 milyar dolar olarak gerçekleşti.