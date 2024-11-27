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ABD'nin çelik ithalatı yüzde 12 arttı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI), Ekim ayında çelik ithalatının Eylül ayına göre ön %12,0 artarak 2,394 milyon ton olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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ABD'nin çelik ithalatı yüzde 12 arttı
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Verilere göre ABD Ekim 2024'te %8,6 artışla 1,840 milyon ton mamul çelik ithal etti.

Yılın ilk on ayında toplam ve mamul çelik ithalatı 2023 yılına kıyasla sırasıyla %2,6 ve %2,7 oranında arttı.

Kasım 2023 ile Ekim 2024 arasındaki 12 aylık dönemde, toplam ve mamul çelik ithalatı önceki 12 aylık döneme kıyasla sırasıyla %1,9 arttı ve sabit kaldı.

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