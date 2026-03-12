ABD'nin dış ticaret açığı 18 milyar dolardan fazla azaldı

ABD Sayım Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu verilerine göre, ocak ayında mal ve hizmet dış ticaret açığı, aralık ayına göre 18,4 milyar dolar azalarak 54,5 milyar dolara geriledi.

Piyasanın 67 milyar dolarlık açık beklentisinin belirgin biçimde altında kalan bu rakam, aralık ayı verisinin 70,31 milyar dolardan 72,9 milyar dolara yukarı yönlü revize edilmesinin ardından geldi.

İhracat cephesinde ocak ayında 15,8 milyar dolarlık artışla 302,1 milyar dolara ulaşıldı. Mal ihracatı 14,6 milyar dolar artarak 195,5 milyar dolara yükselirken sanayi malzemeleri 9,4 milyar dolar, sermaye malları ise 5,4 milyar dolar artış kaydetti.

İthalat ise 2,6 milyar dolar azalarak 356,6 milyar dolara geriledi. Mal açığı 17,5 milyar dolar düşerek 81,8 milyar dolara inerken hizmetler fazlası 1,0 milyar dolar artışla 27,3 milyar dolara yükseldi.

Yıllık karşılaştırmada dış ticaret açığı, Ocak 2025'e göre, 73,9 milyar dolar ya da yüzde 57,6 oranında geriledi. Aynı dönemde ihracat yüzde 10,4 artarken ithalat yüzde 11,3 azaldı.