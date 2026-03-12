ABD'nin dış ticaret açığı azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı ocakta önceki aya kıyasla yüzde 25,3 azalarak 54,5 milyar dolara indi.

Dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde 66,6 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin dış ticaret açığı geçen yıl aralıkta 72,9 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı ocakta aylık yüzde 5,5 artarak 302,1 milyar dolarla rekor seviyeye çıkarken, ithalatı yüzde 0,7 azalışla 356,6 milyar dolara geriledi.

ABD'nin büyük ticaret ortaklarından Avrupa Birliği'ne (AB) karşı verdiği mal ticareti açığı, ocakta aylık 5 milyar dolar azalarak 6,1 milyar dolara indi.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Vietnam (19 milyar dolar), Tayvan (17,3 milyar dolar), Meksika (12,8 milyar dolar), Çin (12,5 milyar dolar), Güney Kore (6 milyar dolar), Japonya (5,5 milyar dolar), Almanya (4,9 milyar dolar), İtalya (3,3 milyar dolar), Malezya (3,2 milyar dolar), Hindistan (2,8 milyar dolar), Kanada (2,7 milyar dolar), İrlanda (2,4 milyar dolar), Fransa (1,5 milyar dolar) ve İsrail (700 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise Birleşik Krallık (7 milyar dolar), Hollanda (6,4 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (4,5 milyar dolar), İsviçre (3 milyar dolar), Hong Kong (3 milyar dolar), Suudi Arabistan (2,2 milyar dolar), Brezilya (1,8 milyar dolar), Singapur (1,7 milyar dolar), Avustralya (1,7 milyar dolar) ve Belçika (900 milyon dolar) oldu.