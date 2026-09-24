ABD'nin dış ticaret açığı temmuzda 88,6 milyar dolara yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülkenin dış ticaret açığı haziran ayında 71,2 milyar dolar seviyesindeyken, temmuz ayında 88,58 milyar dolara çıktı.

Bu artışta ihracat ve ithalat kalemlerindeki ters yönlü hareket etkili oldu. ABD'nin toplam ihracatı temmuzda 317,34 milyar dolardan 310,72 milyar dolara geriledi. Bu dönemde mal ihracatı 199,37 milyar dolara düşerken, yarı iletken ihracatı 5,31 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İthalat tarafında ise yükseliş görüldü. Toplam ithalat 388,52 milyar dolardan 399,30 milyar dolara çıktı. Mal ithalatı da 318,18 milyar dolara yükselerek açığı yukarı taşıdı.

Mal ticaret açığı 118 milyar doları aştı

Sadece mal ticaretine bakıldığında tablonun daha da bozulduğu görülüyor. ABD'nin mal ticareti açığı temmuz ayında 101,4 milyar dolardan 118,8 milyar dolara yükseldi.

Tarife etkisi ve öne çekilen ithalat

ABD'nin dış ticaret verilerinde son dönemde uygulanan tarife politikalarının etkisi hissediliyor. 2025 yılının ilk yarısında şirketlerin olası yeni tarifeler öncesinde ithalatı öne çekmesiyle ithalat tarihi zirvelere ulaşmıştı. Yılın ikinci yarısında ise bu eğilimin yavaşladığı gözleniyor.

ABD-Çin hattında ateşkes uzatıldı

Öte yandan Washington yönetimi, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret ateşkesinin 10 Kasım 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Karar kapsamında gümrük vergisi muafiyetlerinin süresi uzatılırken, nadir toprak elementleri tedarikine ilişkin akışın da kasım sonrası dönemde devam etmesi kararlaştırıldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, anlaşma kapsamında Pekin'den ek taahhütler beklendiğini ifade etti.

2025'te 900 milyar dolarlık açık

ABD ekonomisi uzun yıllardır dış ticaret açığı vermeye devam ediyor. Ülke 2025 yılını yaklaşık 900 milyar dolarlık toplam açıkla kapattı.

İkili ticaret bazında en yüksek açık Avrupa Birliği (AB) ile verilen açık oldu. AB ile mal ticaretindeki açık 218,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. ABD'nin en fazla açık verdiği diğer ülkeler ise 202,1 milyar dolar ile Çin, 196,9 milyar dolar ile Meksika, 178,2 milyar dolar ile Vietnam ve 146,8 milyar dolar ile Tayvan olarak sıralandı.