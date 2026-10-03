ABD’nin dizel ihracatı hamlesi İngiltere’de enflasyon riskini artırdı

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Ekonomistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın dizel ihracatını durdurması halinde İngiltere’de enflasyonun yüzde 5’e yaklaşabileceği uyarısında bulundu. Uzun süreli bir yasak senaryosunda dizel fiyatlarının litre başına 3 sterlinin üzerine çıkabileceği ve enflasyona 1 puana kadar ek baskı yapabileceği tahmin ediliyor.

Dizel fiyatı ilk kez 2 sterlini aştı

İngiliz otomobil kuruluşu RAC, ortalama dizel fiyatının cuma günü ilk kez litre başına 2 sterlini aştığını açıkladı. Buna göre, 55 litrelik bir deponun doldurulması Orta Doğu’daki çatışma öncesine kıyasla 32 sterlin daha pahalı hale geldi.

İngiltere’nin dizelde ithalata yüksek ölçüde bağımlı olması ve trenler ile kamyonlardan kaynaklanan talebin arz şokuna karşı hızlı biçimde gerilememesi, olası bir ABD ihracat yasağının etkisini artırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Yasak enflasyona 0,5 puan ekleyebilir

RSM UK Başekonomisti Thomas Pugh, uzun süreli bir ABD dizel ihracat yasağının İngiltere enflasyonuna yaklaşık 0,5 puan ekleyebileceğini söyledi. Bu hesaplamanın, dizel fiyatlarındaki artışın tedarik zinciri boyunca tüketici fiyatlarına yansıyan dolaylı etkilerini de içerdiği belirtildi.

Pugh, “Dizel arzının yüzde 20’sini bir gecede kaybetmek çok sert bir uyum gerektirir.” dedi. Asıl etkinin ise dizelin sanayi ve taşımacılıkta yaygın kullanımı nedeniyle dolaylı maliyetlerden gelebileceğini ifade etti.

İngiltere’de doğal gaz ve elektrik faturalarının ocak ayında yükselmesinin beklendiği ve bunun enflasyonu gelecek yılın başında yüzde 4’ün üzerine taşıyabileceği belirtiliyor. Olası bir dizel ihracat yasağının bu görünümü daha da ağırlaştırabileceği ve İngiltere Merkez Bankasının faiz artırımı gerekçesini güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

G7 rezervleri devreye alıyor

Uyarılar, G7 ülkelerinin önümüzdeki dört ay boyunca toplam 100 milyon varile kadar dizel ve petrol rezervini piyasaya sürme kararı aldığı dönemde geldi. Kararın ardından Avrupa dizel fiyatları ve Brent petrol geriledi.

Trump yönetimi, Avrupa ülkelerinin rezervlerinden daha fazla dizeli piyasaya sürmemesi halinde ABD’nin dizel ihracatını yasaklayabileceğini gündeme getirmişti. İngiltere’nin ABD dizelinin en büyük alıcılarından biri olması nedeniyle böyle bir adımın ülkeyi özellikle sert etkileyebileceği belirtiliyor.